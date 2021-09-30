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Zincirle otomobilin arkasına bağlanan köpeği jandarma kurtardı

Gaziantep’in Nizip ilçesinde otomobilin arkasına zincirle bağlanan köpeği jandarma ekipleri kurtardı.

Asayiş 30.09.2021, 15:22
Zincirle otomobilin arkasına bağlanan köpeği jandarma kurtardı

Gaziantep’in Nizip ilçesinde otomobilin arkasına zincirle bağlanan köpeği jandarma ekipleri kurtardı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Nizip İlçesi Doğrular Mahallesi bölgesinde seyir halindeki bir otomobilin arkasına zincirle bağlı bir köpeğin bulunduğunu fark ederek aracı durdurdu. Aracın arkasından koşturulan ve bitkin düşen köpeğe ilk müdahaleyi yapan ekipler, tedavisi ve bakımı için Gaziantep büyükşehir Belediyesi Köpek bakım ve Rehabilitasyon merkezine teslim etti.

Ekipler köpeğin sahibi olduğu belirtilen otomobil sürücüsüne de 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve 6047 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleri gereğince toplam 2 bin 102 TL idari para cezası uyguladı. Ekiplerin suç duyuru üzerine ise şahıs hakkında adli soruşturma başlatıldı.

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