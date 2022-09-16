"Zincir" operasyonunda 5 kişi adliyeye sevk edildi

Türkiye genelinde "Zincir" kod adlı eş zamanlı alkol operasyonunda Samsun’da gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde dün 81 il emniyet müdürlüğünün katılımı ile gerçekleştirilecek olan "Zincir" kod isimli eş zamanlı alkol operasyonu kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Samsun’da sigara, içki, emtia kaçakçılığı ve ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik operasyon düzenlendi. İlkadım, Canik ve Atakum ilçelerindeki ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 754 şişe gümrük kaçağı içki, 80 paket gümrük kaçağı sigara, 1 şişe etil alkol, 30 bin adet doldurulmuş makaron sigara, 1 adet ruhsatsız tabanca, bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu kullanmak için hazırlanan düzenek ve 17 adet gümrük kaçağı elektronik çakmak ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alından 5 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.