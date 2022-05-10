Zincir marketten iç çamaşırı çalıp kasiyere bıçak çektiği iddia edilen kadın serbest bırakıldı

Antalya’da bir zincir marketten iç çamaşırı çalıp kasiyeri bıçakla tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alına kadın, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi’ndeki bir zincir markette yaşandı. İddiaya göre, markete giren E.B. (28) alışveriş yaparken aldığı iç çamaşırları çantasına koyup kasaya yöneldi. Diğer aldığı ürünlerin ücretini kasada ödeyen E.B.’nin hareketlerinden şüphelenen kasiyer, marketten çıktığı sırada E.B.’nin yanına gelerek üzerini aradı ardından çantasındaki iç çamaşırları gördü. Yaşanan arbedede E.B., üzerindeki kelebek tabir edilen bıçakla kasiyeri kendisini bırakması için tehdit etti. Diğer market çalışanlarının araya girmesiyle şüpheli kadın tekrar içeriye alınırken, olay yerine polis çağrıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, E.B.’yi ekip otosuna bindirdi. Sürekli ağladığı gözlenen kadın, kasiyerin şikayeti üzerine gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

İfadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenilen E.B., serbest bırakıldı.