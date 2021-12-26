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Zincir marketin hukuksuz satış yaptığını öne süren esnaf isyan etti

Ankara Sincan Saraycık TOKİ esnafı, bir zincir marketin yasak olduğunu iddia ettikleri şekilde 82 metrekarelik 3 dükkanı birleştirerek satış yapması üzerine isyan etti. Çarşı esnafı Medet Yalvaç, “Bundan önce iki dükkan için biz ruhsat almaya gittiğimiz zaman, bize ruhsat verilmemişti. Bu büyük firmaya, üç dükkanı birleştirdiği halde niye ruhsat verildi” dedi.

Asayiş 26.12.2021, 13:01
Zincir marketin hukuksuz satış yaptığını öne süren esnaf isyan etti

Ankara Sincan Saraycık TOKİ esnafı, bir zincir marketin yasak olduğunu iddia ettikleri şekilde 82 metrekarelik 3 dükkanı birleştirerek satış yapması üzerine isyan etti. Çarşı esnafı Medet Yalvaç, “Bundan önce iki dükkan için biz ruhsat almaya gittiğimiz zaman, bize ruhsat verilmemişti. Bu büyük firmaya, üç dükkanı birleştirdiği halde niye ruhsat verildi” dedi.

Ankara’nın Sincan ilçesi Saraycık mahallesinde bulunan TOKİ’de dükkanların 82 metrekare olarak küçük esnafa uygun yapıldığı iddia edilen çarşıda, bir zincir marketin üç dükkanı birleştirerek satış yapması çarşı esnafı arasında isyana sebep oldu. Çarşı esnafı, söz konusu zincir marketin kapatılması için TOKİ’ye, belediyeye ve zabıtaya başvurduklarını iddia etti. Bunun üzerine çarşı esnafı, zabıtanın üç dükkanın birleştirildiği zincir market mağazasının kapısına mühür vurduğunu öne sürdü. Ardından, zincir marketin mührün üstünü poşetle kapatılarak satış yapmaya devam ettiğini iddia eden çarşı esnafı, zincir mağazanın hukuka aykırı satış yaptığını söyleyerek isyan etti.

Geçmişte iki dükkanı birleştirmek istediğini fakat imara karşı geldiği belirtilerek reddedilen çarşı esnafı İsmail Koca, şunları iddia etti:

“Ben zamanında iki dükkanı birleştirmek istedik. Ama imara karşı geldiğimizi söyledikleri için dükkanlarımızı birleştiremedik. Ben de belediyeye dedim ki, ben bu dükkanları birleştirmiyorum, yanımıza gelen zincir markete veriyorsan bana da ver. Ya da vermeyeceksin. Bana belgeleri verdiler. Hem TOKİ yönetiminden aldım hem de belediyeden aldım. Ardından belediye geldi, mühürledi dükkanı. Dükkan hala mühürlü ama hala satışını yapıyor. Dediler ki 15 gün süresi var. 15 günü de geçti. Bir ayı geçti. Ama bizim burnumuzdan getirdi. Gidip gelmediğim yer kalmadı. Buradaki esnafın hepsi mağdur. Bir zincir market geldi buranın bütün düzenini bozdu. Belediye buraya demiş ki, ’82 metrekare içerisine dükkan yapacaksın.’ Ama biz de belediyeye lafımızı anlatamadık. Sabahleyin zabıta geldi, polis geldi. Her gün geliyor. Bakıyorlar ama yaptıkları hiçbir şey yok. Belediyeye gittik, ‘İşlem yapacağız.’ diyor. Üç ay olmuş daha işlem yapacaksın sen. Mührünü takmışsın. Yapsana işini, görevini. Hiçbir şey yaptığı yok.”

Sincan Saraycık TOKİ’deki dükkanları küçük esnafa uygun yaptıklarını öne süren Koca, “Bu dükkanları küçük esnaf faydalanacak diye yapıyorlar. 82 metrekare olmasının sebebi bu. Ama adamlar duvarları yıkıyorlar, içerileri birbirlerine katıyorlar, istedikleri gibi oyunu çeviriyorlar. Ondan sonra da bize kimse karışamaz diyor. Birisi sesimizi duysun. Bizim istediğimiz şey şu. Bana adalet neyse, karşı tarafa da o olsun. Başka hiçbir şey istemiyoruz” dedi.

Emlak yönetiminin Sincan Saraycık’ta çarşı halinde bulunan dükkanları 82 metrekare olmak üzere küçük esnafa tasarlı olarak yaptığını iddia eden çarşı esnafı Medet Yalvaç, şunları öne sürdü:

“Biz bunu laf olarak söylemiyoruz. Biz emlak yönetime gittik, bunun yazısını aldık. Biz kafamıza göre bir şey söylemiyoruz. Bunu aldı, belediyeye gönderdi. Belediye bu yazı üzerine buraya geldi mühür vurdu. Bundan önce iki dükkan için biz ruhsat almaya gittiğimiz zaman, bize ruhsat verilmemişti. Bu büyük firmaya, üç dükkanı birleştirdiği halde niye ruhsat verildi. Neye göre ruhsat verildi. Bize verilmeyen ruhsat nasıl verildi. Belediye’ye gittik, burası yetmedi öbür tarafta ikinci şubenin açılmasına izin verdi. Duvarları yıktı, birleştirdi. Şu an çalışıyor. Açılış günü. Bu zincir market üç dükkanı bakkal konumunda açabilir, açsın. Ama üç dükkanı ayrı ayrı açıp da yazar kasasız, ruhsatsız, maliyeye başvurmadan alışveriş yapamaz. Bunu da yapıyor. Bu mühürlü dükkan çalışabilir mi?. Eğer bu evrak geçerli değilse bilmiyorum. Yetkililerden şunu istiyoruz. Biz kanunsuzluk istemiyoruz. Biz vergi veriyoruz. Ruhsatımız var, kaçak değiliz göçek değiliz. Herhangi bir aksiliğimiz yok. Bizim gitmediğimiz resmi kurum kalmadı. Zabıtaya gittik, belediyeye gittik, emlak yönetime gittik, esnaf odasına gittik, bakkallar odasına gittik.”

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