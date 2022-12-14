Zincir-2 operasyonunda Samsun’da 18 kişi hakkında gözaltı kararı

Türkiye geneli düzenlenen Zincir-2 operasyonunda Samsun KOM polisi tarafından 18 kişi hakkında yakalama kararı ile operasyon düzenledi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah kaçakçılık konularına giren suçlarla mücadele dahilinde, insan sağlığını tehdit ederek, vergi kaybına neden olan alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğiyle mücadele çerçevesinde yaklaşan yılbaşı öncesinde KOM Daire Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde başlatılan Zincir-2 adlı operasyon düzenledi. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. KOM Şube Müdürlüğü tarafından Atakum, İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde belirlenen 18 şahsa yönelik operasyon başlatıldı. Operasyon dahilinde çok sayıda kişi gözaltına alındı. Ev ve iş yerlerinde aramalar devam ediyor.