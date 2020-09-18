Son Dakika
Zimmetine para geçiren PTT personeli tutuklandı
AFYONKARAHİSAR ŞUHUT İLÇESİNDE PTT ÇALIŞANI C.K., ZİMMETİNE PARA GEÇİRDİĞİ GEREKÇESİYLE ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI.
Asayiş 18.09.2020, 21:22
2
Afyonkarahisar Şuhut ilçesinde bir PTT çalışanı, zimmetine para geçirdiği gerekçesiyle çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Şuhut Cumhuriyet Savcılığınca, ilçedeki PTT şubesinde zimmetine yüklü miktarda para geçirdiği iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan firari şüpheli C.K.’nın, avukatı ile Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim olmuştu. PTT personeli C.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar Cezaevine sevk edildi. C.K. çıkarıldığı mahkemede vermiş olduğu ifadesinde pişman olduğunu söylediği öğrenildi.
22°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 19 Eylül 2020
|İmsak
|05:15
|Güneş
|06:41
|Öğle
|13:03
|İkindi
|16:31
|Akşam
|19:16
|Yatsı
|20:36
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Göztepe
|2
|4
|2. Karagümrük
|1
|3
|3. Beşiktaş
|1
|3
|4. Galatasaray
|1
|3
|5. Alanyaspor
|1
|3
|6. Hatayspor
|1
|3
|7. Antalyaspor
|1
|3
|8. Erzurumspor
|1
|3
|9. Fenerbahçe
|1
|3
|10. Kayserispor
|1
|3
|11. Malatyaspor
|2
|1
|12. Konyaspor
|0
|0
|13. Çaykur Rizespor
|1
|0
|14. Ankaragücü
|1
|0
|15. Kasımpaşa
|1
|0
|16. Gaziantep FK
|1
|0
|17. Trabzonspor
|1
|0
|18. Sivasspor
|1
|0
|19. Gençlerbirliği
|1
|0
|20. Başakşehir
|1
|0
|21. Denizlispor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adanaspor
|2
|4
|2. Adana Demirspor
|1
|3
|3. Balıkesirspor
|1
|3
|4. Altınordu
|1
|3
|5. Ümraniye
|1
|3
|6. Ankara Keçiörengücü
|1
|3
|7. Ankaraspor
|1
|3
|8. Akhisar Bld.Spor
|1
|1
|9. Altay
|1
|1
|10. Tuzlaspor
|1
|1
|11. Samsunspor
|1
|1
|12. Eskişehirspor
|2
|1
|13. Bandırmaspor
|1
|0
|14. Boluspor
|1
|0
|15. İstanbulspor
|1
|0
|16. Bursaspor
|1
|0
|17. Giresunspor
|1
|0
|18. Menemen Belediyespor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|1
|3
|2. Leicester City
|1
|3
|3. Chelsea
|1
|3
|4. Newcastle
|1
|3
|5. Wolverhampton
|1
|3
|6. Liverpool
|1
|3
|7. Crystal Palace
|1
|3
|8. Everton
|1
|3
|9. Aston Villa
|0
|0
|10. Burnley
|0
|0
|11. Man City
|0
|0
|12. M. United
|0
|0
|13. Leeds United
|1
|0
|14. Southampton
|1
|0
|15. Tottenham
|1
|0
|16. Brighton
|1
|0
|17. Sheffield United
|1
|0
|18. West Ham
|1
|0
|19. Fulham
|1
|0
|20. West Bromwich
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Valencia
|1
|3
|2. Granada
|1
|3
|3. Osasuna
|1
|3
|4. Real Betis
|1
|3
|5. Huesca
|1
|1
|6. Real Sociedad
|1
|1
|7. Real Valladolid
|1
|1
|8. Villarreal
|1
|1
|9. Celta de Vigo
|1
|1
|10. Eibar
|1
|1
|11. Atletico Madrid
|0
|0
|12. Barcelona
|0
|0
|13. Elche
|0
|0
|14. Getafe
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Sevilla
|0
|0
|17. Deportivo Alaves
|1
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Athletic Bilbao
|1
|0
|20. Cádiz
|1
|0