Sakarya’da menkul ve gayrimenkullerin satışından zimmetine para geçirdiği iddia edilen adliye yazı işleri müdürü tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, gerçekleştirdiği denetim sırasında adliye yazı işleri müdürü D.Z.A.’nın mahkeme kararlarına istinaden dava konusu olan menkul ve gayrimenkullerin satışından zimmetine para geçirdiği tespit etti. Konuya ilişkin soruşturma başlatan Başsavcılık, satış memurluğu biriminde görev yapan D.Z.A. hakkında gözaltı kararı verdi. Bu çerçevede Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince şahıs gözaltına alındı. İşlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen adliye yazı işleri müdürü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.