Zihinsel engelli genç, kapalı spor salonunu savaş alanına çevirdi
BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE İLÇE GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ’NE GİREN ZİHİNSEL ENGELLİ GENÇ, KAPALI SPOR SALONUNU ADETA SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ. GENCİ POLİS ZOR SAKİNLEŞTİREREK GÖZALTINA ALDI. SPOR SALONUNDAKİ ZARARIN İSE BÜYÜK OLDUĞU ÖĞRENİLDİ.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü’ne giren zihinsel engelli genç, kapalı spor salonunu adeta savaş alanına çevirdi. Genci polis zor sakinleştirerek gözaltına aldı. Spor salonundaki zararın ise büyük olduğu öğrenildi.
Edinilen bilgilere göre, daha önce İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü’nün faaliyetlerine katılan zihinsel engelli olduğu öğrenilen 28 yaşındaki Y.M. müdürlüğe ve müdürlüğe ait kapalı spor salonuna geldi. Eline aldığı yangın söndürme tüpleri ile spor salonunun her yerine sıktı. Daha sonra spor salonu içerisinde bulunan potaları tamamen kıran genç, spor faaliyetlerinin yapıldığı malzemeleri de kırarak zarar verdi. İhbar üzerine spor salonuna polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler uzun uğraşlar sonucu genci sakinleştirerek gözaltına aldı. Y.M. ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.
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