Zeytinyağı ve bal çaldı, adliyeye götürülürken gazetecilere hakaretler yağdırdı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir manavdan 350 TL, zeytinyağı ve bal çalan hırsızlık şüphelisi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tutuklanan şahıs, adliyeye çıkartılırken görüntü alan gazetecilere "Niye çekiyorsunuz" diyerek hakaretler yağdırdı. Hırsızın, 20 farklı suç kaydı olduğu öğrenildi.

23 Aralık Perşembe gecesi Manavgat’ın Yukarı Hisar Mahallesi Şelale Caddesi üzerinde bulunan manavdan 30 litre zeytinyağı, 15 kilo petek bal ve 350 TL para çalındığına dair ihbar Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerini harekete geçirdi. Hırsızlık olayının meydana geldiği yerin yakınındaki güvenlik kameralarını izleyen ekipler, hırsızlık olayını gerzekleştiren şüphelinin kendilerince bilinen, 12’si hırsızlık olmak üzere 20 dolayında suç kaydı bulunan Serhat T. olduğunu belirledi.

Asayiş Büro Amirliği ekiplerince bir arkadaşının evinde aynı gün yakalanarak gözaltına alınan Serhat T., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi. Serhat T., polisler arasında adliyeye çıkarıldığı sırada görüntü alan basın mensuplarına hakaret etti.