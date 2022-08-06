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Zeytinlikteki yangın korkuttu

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde zeytinlik alanda başlayan orman yangını ekiplerin zamanında müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Asayiş 06.08.2022, 17:59
Zeytinlikteki yangın korkuttu

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde zeytinlik alanda başlayan orman yangını ekiplerin zamanında müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, yangın saat 15.30 sıralarında Orhangazi’ye bağlı Fındıklı Mahallesi Dereköy Vadisi’ndeki zeytinlik alandan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın nedeniyle olay yerine Orman İşletme ve Orhangazi Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın zeytinlik alanların yanı sıra arazileri çevreleyen çalılık ve otluk alanlara da sıçradı. Rüzgarın etkisi ile yayılan yangına ekipler kısa sürede müdahale etti. Yangın nedeniyle olay yerine gelen vatandaşlar itfaiye ekiplerine yardım etti. Zeytinlik alanda çıkan yangın ile ilgili olarak Orhangazi Jandarma ekipleri ile itfaiye ekipleri soruşturma başlattı.

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