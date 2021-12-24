Zeytindalı Harekatı’ndan önce kaçan terörist yakalanarak adliyeye sevk edildi

Zeytindalı Harekatı’nda kaçıp farklı yerlere sığınınan PKK/YPJ üyesi şahıs Darıca’da saklandığı yerde yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Afrin’de yapılan Zeytindalı Harekatı’ndan önce kaçan A.Ş.M. isimli PKK/YPJ üyesi şahıs bir süredir farklı yerlerde saklanıyordu. Yapılan aramalar sonucunda Darıca’da saklandığı yerde bulundu. Sözde 15 kişilik bir grubun kadın komutanı olan A.Ş.M isimli şahıs, Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.