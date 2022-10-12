Zeytinburnu’nda yastığın içine uyuşturucu saklayan kişi tutuklandı

Zeytinburnu’nda polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yastığın içine saklanmış çok sayıda uyuşturucu madde bulundu. Yastık içerisine uyuşturucu saklayan şahıs tutuklandı.

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Zeytinburnu’nda uyuşturucu madde operasyonu gerçekleştirildi. Ekipler, 7 Eylül 2022 tarihinde Çırpıcı Mahallesi’ndeki bir adreste A.C.U. isimli şahıs tarafından uyuşturucu saklandığı ve satışı yapıldığı yönünde ihbar aldı. İhbar sonrası harekete geçen ekiplerin bahse konu adreste yaptığı aramada 2 kilogram skunk, 327 adet ecstasy hap, 160 adet captagon hap, 4,55 gram kokain, 18,80 gram metamfetamin, 2 adet hassas terazi ve bir tane uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı öğrenilen cep telefonu ele geçirildi. Operasyonda, A.C.U. (34) isimli şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli şahıs A.C.U., “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.