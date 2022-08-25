Zeytinburnu’nda yağış nedeniyle yolları ve bir dükkanı su bastı

İstanbul’da günlerdir beklenen sağanak yağış sabahın erken saatlerinden itibaren kent genelinde etkisini göstermeye başlarken, Zeytinburnu’nda yolları ve bir dükkanı su bastı.

İstanbul’da günlerdir beklenen sağanak yağış sabahın erken saatlerinden itibaren kent genelinde etkisini göstermeye başladı. Beklenen sağanak yağış nedeniyle Zeytinburnu’nda yolları ve bir dükkanı su basarken, o görüntüler vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.