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Zeytinburnu’nda tramvay ve otomobilin çarpıştığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Zeytinburnu Seyit Nizam Caddesi’nde tramvayla otomobil çarpıştı. Kaza sonrasında olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Otomobilde sıkışan araç sürücüsü, itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinden çıkartılmaya çalışılırken Zeytinburnu-Topkapı istikametindeki tramvay seferlerinin durdurulduğu öğrenildi.

Asayiş 06.01.2023, 21:22
Zeytinburnu’nda tramvay ve otomobilin çarpıştığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Zeytinburnu Seyit Nizam Caddesi’nde tramvayla otomobil çarpıştı. Kaza sonrasında olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Otomobilde sıkışan araç sürücüsü, itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinden çıkartılmaya çalışılırken Zeytinburnu-Topkapı istikametindeki tramvay seferlerinin durdurulduğu öğrenildi.

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