Zeytinburnu’nda trafik kazası: 1 yaralı

D-100 Karayolu üzerinde refüje vuran araç kontrolünü kaybedip önünde seyir halinde olan bir ticari araca çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza saat 00.30 sıralarında D-100 Karayolu Edirne istikameti Cevizlibağ mevkiinde yan yolda gerçekleşti. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 JT 9238 plakalı otomobil ilk olarak refüje çarptı. Refüje çarpan otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde seyreden 61 AEG 679 plakalı ticari araca çarptı. 34 JT 9238 plakalı otomobil bariyerlere çarparak durdu.

Kazayı gören çevredeki yolcular durumu ihbar etti. İhbar üzerine üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü otomobilden itfaiye yardımıyla çıkarıldı. Yaralı şahıs olay yerindeki ilk müdahalenin ardından tedavi altına alınmak için ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. 34 JT 9238 plakalı otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.