Zeytinburnu’nda sıkışmalı trafik kazası: 1 yaralı

İstanbul Zeytinburnu’nda bir kamyonet sürücüsü, önünde seyreden kamyona arkadan çarptı. Kamyonetin sürücüsünün araçta sıkışarak yaralandığı kaza, kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Seyitnizam Mahallesi Mevlana Caddesinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. 34 ZT 6708 plakalı KİA Bongo marka kamyonetin sürücüsü Kaan Kahyaoğlu, önünde seyreden Hurşit Tavşan kontrolündeki 38 HT 990 plakalı Mercedes marka kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonetin sürücüsü aracında sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sıkışan yaralı sürücüyü araçtan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü sağlık ekiplerince ambulansla çevredeki bir hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili çalışma başlattı.

“Arkamdan iki defa vurdu”

Kazaya karışan kamyonun sürücüsü Hurşit Tavşan, “Seyir halinde giderken süratli bir şekilde arkamdan iki defa vurdu. Zaten izler de var orada. Seyir halindeyken beni sürükledi. Yaralandı, hastaneye götürdüler. Telefonla mı oynuyordu artık” diye konuştu.