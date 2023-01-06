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Zeytinburnu’nda otomobil ile tramvay çarpıştı: 1 yaralı
Zeytinburnu Seyit Nizam Caddesi’nde tramvayla otomobil çarpıştı. Kaza sonrasında olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Otomobilde sıkışan araç sürücüsü, itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinden çıkartılmaya çalışılırken Zeytinburnu-Topkapı istikametindeki tramvay seferlerinin durdurulduğu öğrenildi.
Asayiş 06.01.2023, 20:59
Zeytinburnu Seyit Nizam Caddesi’nde tramvayla otomobil çarpıştı. Kaza sonrasında olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Otomobilde sıkışan araç sürücüsü, itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinden çıkartılmaya çalışılırken Zeytinburnu-Topkapı istikametindeki tramvay seferlerinin durdurulduğu öğrenildi.