banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Japonya’dan Rusya’ya yaptırım kararı
Japonya’dan Rusya’ya yaptırım kararı
Biden:
Biden: "Rus devlet borcuna kapsamlı yaptırımlar uyguluyoruz"
İstanbul güne yağmurla uyandı
İstanbul güne yağmurla uyandı
Uskumru yavrusu tezgahları şenlendirdi
Uskumru yavrusu tezgahları şenlendirdi

Zeytinburnu’nda öldüresiye dayak kamerada

İstanbul Zeytinburnu’nda bir işyerinin önünde oturan yabancı uyruklu 2 genç, alacak-verecek meselesi yüzünden husumetli oldukları yabancı uyruklu 4 kişiden öldüresiye dayak yedi. Yaşanan saldırı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Asayiş 23.02.2022, 09:07
Zeytinburnu’nda öldüresiye dayak kamerada

İstanbul Zeytinburnu’nda bir işyerinin önünde oturan yabancı uyruklu 2 genç, alacak-verecek meselesi yüzünden husumetli oldukları yabancı uyruklu 4 kişiden öldüresiye dayak yedi. Yaşanan saldırı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz gün Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi’nde 13.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, yabancı uyruklu iki grup arasında alacak verecek meselesinden kaynaklı husumet vardı. 2 kişi daha önceden çalıştıkları dükkanın önünde otururken husumetli oldukları 4 kişi geldi. Gelen grup hiçbir şey konuşmadan tekme ve yumruklarla saldırmaya başladı. Çevredekilerin olaya müdahale etmesiyle kavga ayrıldı. Olayda yaralanan 2 kişi hastaneye götürüldü. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Öldüresiye dayak kamerada

Sokak ortasında öldüresiye dayak bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, yabancı uyruklu 2 gencin dükkan önünde otururken husumetli olduğu kişiler tarafından saldırıya uğraması görülüyor.

“Bunlara vurmaya başladılar”

Kavgayı gören berber esnafı, “İki kişi oturuyordu. Buradan geçen 3 kişi vardı. Bunlara vurmaya başladılar. Ondan sonra iki tarafta ayrıldılar. Bilmiyorum daha sonra ne oldu? 3-4 kişiydi bir grup, diğer grup 2 kişiydi. Kavganın nedenini bilmiyorum. Ben yetişemedim, ben geldiğimde zaten ayrılmıştılar” dedi.

“Bir tane arkadaşı yerde baya bir dövdüler”

Kavgaya tanık olan lokanta sahibi Murat Arslan, “Bir tane arkadaşı yerde baya bir dövdüler. Baya bir tartakladılar. Ben geldim, ‘Ne yapıyorsunuz orada?’ diye bağırdım. Onlara, bağırınca onlar geri çekildiler. Bu 4 kişi ayağa kalktı. İleriye doğru gittiler. Tam giderken burada birisi bir şey konuşunca dövmeye kalkacaklardı. Tekrar ben devreye girdim. Orada onlara bağırdım, çağırdım oradan uzaklaştılar. Ondan sonra onlara ‘Siz ne yapıyorsunuz?’ diye sordum. ‘İnsanların huzurunu bozuyorsunuz. Ayıp’ dedim. Burada bir sürü insan da bakıyordu. Öyle deyince bunlar gitti” şeklinde konuştu.

“Ben olmasaydım belki çocuğu öldüreceklerdi”

Kavgaya şahit olup kavgayı ayıran Arslan, “Şurada onlarla bağlantılı bir arkadaş vardı. Ona ‘Burada insanların huzurunu bozma hakkına sahip değilsiniz’ dedim. ‘Bir daha olmasın’ dedim. Yalnız o yerde olan şahıs baya bir sendeledi. Ben orada olmasaydım bunlar o çocuğu öldürme şansları olabilirdi. Çocuk baya bir sendeledi. Büyük ihtimal bunlar Suriye ile iş yaptığı için alacak, verecek yüzünden kavga ettiler. Bunlarda öyle bir hırs vardı ki normalde bir adamı bu kadar dövmezler. Hatta bir tanesi bıçağı falan çıkardı. Ben de ‘O bıçağı yerine sok, seni döverim’ dedim. Sonra bizim mahalleli toplandı. Şunu açıkça ifade edebilirim eğer ben orada olmasaydım burada belki çocuğu öldüreceklerdi” dedi.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 63
2. Konyaspor 26 49
3. Başakşehir 26 46
4. Adana Demirspor 26 44
5. Fenerbahçe 26 43
6. Beşiktaş 26 41
7. Alanyaspor 26 40
8. Hatayspor 26 39
9. Kayserispor 26 38
10. Karagümrük 26 36
11. Gaziantep FK 25 35
12. Sivasspor 26 34
13. Galatasaray 26 32
14. Antalyaspor 26 31
15. Kasımpaşa 26 29
16. Göztepe 26 28
17. Giresunspor 26 26
18. Rizespor 26 23
19. Altay 26 22
20. Ö.K Yeni Malatya 25 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 25 52
2. Ümraniye 25 49
3. Erzurumspor 25 44
4. Bandırmaspor 25 43
5. İstanbulspor 24 42
6. Eyüpspor 24 42
7. Samsunspor 24 39
8. Boluspor 23 34
9. Adanaspor 25 34
10. Manisa Futbol Kulübü 25 33
11. Tuzlaspor 23 31
12. Keçiörengücü 24 31
13. Gençlerbirliği 25 30
14. Menemen Belediyespor 25 29
15. Kocaelispor 24 28
16. Bursaspor 24 24
17. Denizlispor 25 24
18. Altınordu 25 22
19. Balıkesirspor 24 11
Takımlar O P
1. M.City 26 63
2. Liverpool 25 57
3. Chelsea 25 50
4. M. United 26 46
5. West Ham United 26 42
6. Arsenal 23 42
7. Wolverhampton Wanderers 24 40
8. Tottenham 23 39
9. Brighton 25 33
10. Southampton 25 32
11. Leicester City 23 27
12. Aston Villa 24 27
13. Crystal Palace 25 26
14. Brentford 26 24
15. Leeds United 24 23
16. Everton 23 22
17. Newcastle 24 22
18. Watford 24 18
19. Burnley 22 17
20. Norwich City 25 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 25 57
2. Sevilla 25 51
3. Real Betis 25 46
4. Barcelona 24 42
5. Atletico Madrid 25 42
6. Villarreal 25 39
7. Real Sociedad 24 38
8. Athletic Bilbao 25 37
9. Celta Vigo 25 32
10. Osasuna 25 32
11. Rayo Vallecano 24 31
12. Valencia 25 30
13. Elche 25 29
14. Espanyol 25 29
15. Getafe 25 26
16. Mallorca 24 26
17. Granada 25 24
18. Cadiz 25 20
19. Deportivo Alaves 25 20
20. Levante 25 15