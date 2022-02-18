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Zeytinburnu’nda okulda düşen çocuk hayatını kaybetti

İstanbul Zeytinburnu’ndaki bir ortaokulda koşarken bir anda yere yığılan 11 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çocuğun ölüm nedeni yapılan otopsinin ardından belli olacak.

Asayiş 18.02.2022, 09:07
Zeytinburnu’nda okulda düşen çocuk hayatını kaybetti

İstanbul Zeytinburnu’ndaki bir ortaokulda koşarken bir anda yere yığılan 11 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çocuğun ölüm nedeni yapılan otopsinin ardından belli olacak.

Olay, Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi’nde bulunan Şemsettin Sami Ortaokulu’nda saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, 11 yaşındaki 5. sınıf öğrencisi Kubilay Cemal Öztürk okul koridorunda koşarken bir anda yığıldı. Çocuğun yerde nefes alamadığını gören öğretmenleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İlk müdahaleyi okulda yapan sağlık ekipleri, çocuğu çevredeki bir özel hastaneye kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan çocuk hayatını kaybetti. Olay yerinde incelemelerini gerçekleştiren polis ekipleri ise konuyla ilgili çalışma başlattı.

“11 yaşındaydı, yalan olduğunu söylesinler”

Hayatını kaybeden çocuğun ailesi hastane önünde sinir krizi geçirdi. Gözyaşlarına hakim olamayan anne Öztürk, “Oğlum o benim, daha 11 yaşındaydı. Yalan olduğunu söylesinler” diyerek üzüntüsünü dile getirdi. Kubilay Cemal Öztürk’ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

“Kalp masajı falan yaptılar”

Okuldaki 6’ıncı sınıf öğrencisi Hira Nur Öztürk, “Koşarken düşmüş. Bayılıp, titremiş. Öğretmenler odasına götürüp, ambulansa haber vermişler. Kalp masajı falan yaptılar. Nefes almıyor dediler. Bizi oraya yaklaştırmadılar. Öğretmenler şuan üzgün ağlıyorlar” diye konuştu.

“Hastanede vefat etmiş”

Hayatını kaybeden çocuğun amcası Eyüp Öztürk, “Okulda teneffüste kantine giderken yere düşüyor. Hemen müdahale ediyorlar. 15-20 dakika kalp masajı yapılmış. Sonra derhal hastaneye getirmişler. Hastanede vefat etmiş. Şimdi Adli Tıp Kurumu’na gidecek. Orada da ölüm sebebi araştırılacak. Kamera kayıtlarındaki görüntülere göre kendi kendine yere düşmüş” dedi.

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