Zeytinburnu’nda okul çıkışında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Zeytinburnu’nda okul çıkışında iki grup arasında kız meseli yüzünden bıçaklı kavga çıktı. Kavgada bıçaklanan 1 gencin sivil polis aracı önünde yere yığıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde İstanbul Zeytinburnu Mithatpaşa tramvay durağının önünde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında okul çıkışı kız meselesi yüzünden kavga çıktı. Tramvay durağı yakınlarda başlayan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 1 kişi karnından bıçaklanarak yaralandı. Çevrede bulunan sivil polis ekipleri olaya müdahale ederek kalabalığı dağıttı. Grubun polisten kaçtığı ve yaralı gencin sivil polis aracının önüne düştüğü anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Yaralı genç hastanede tedavi altına alınırken, polis ekipleri bıçaklı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Yaralı gencin yere yığıldığı anlar kamerada

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde polis sirenlerini duyan gençler kaçmaya başlıyor. Bıçakla yaralanan genç karnını tutarak sivil polis aracının önünde yere yığılıyor.