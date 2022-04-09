Zeytinburnu’nda lüks sitenin güvenlik kulübesine silahlı saldırı

Zeytinburnu’nda lüks bir sitenin güvenlik kulübesine yönelik silahlı saldırı gerçekleştirildi. Olayda şans eseri ölen yada yaralanan olmazken, polis ekipleri kaçan şüpheli kişi yada kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lüks bir siteden içeri girmeye çalışan kimlikleri henüz belirlenemeyen bir grup şahıs, kendilerini içeri almayan site güvenliğiyle tartışma yaşadı. İçeri alınmayan gruptaki kişi veya kişiler sinirlenerek, yanlarında taşıdıkları silahı çekerek peş peşe ateşledi. Açılan kurşunlardan bazıları güvenlik kulübesinin camına da isabet ederken, saldırıyı gerçekleştiren grup olay yerinden hızla uzaklaştı. Durum, polis ekiplerine ihbar edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, sitenin giriş kapısında ve çevresinde yaptıkları incelemelerde, mermi kovanlarını ve bazı delilleri toplayarak Emniyet’e götürdü. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı öğrenildi. Ekiplerin çalışması devam ediyor.