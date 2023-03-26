Zeytinburnu’nda kaza: 4 yaralı

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Vatan Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Bayrampaşa istikametinde ilerleyen 34 MN 7977 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjü aşıp yolun karşısına geçti. Burada Duran A. yönetimindeki 34 ZY 2002 plakalı otomobille çarparak durabildi. Olayı gören civardaki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ilk müdahalelerini olay yerinde yaptığı 4 kişiyi çevre hastanelere kaldırdı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.