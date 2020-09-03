Zeytinburnu’nda kaldırım çöktü, otomobil inşaat sahasına kaydı
ZEYTİNBURNU’NDA TEMELİ KAZMA ÇALIŞMASI DEVAM EDEN İNŞAAT SAHASINA PARALEL KALDIRIM ÇÖKTÜ. KALDIRIMDA PARK HALİNDE OTOMOBİL İSE İNŞAAT ALANINA KAYARAK ASILI KALDI. OLAY, SAAT 22:30 SIRALARINDA ZEYTİNBURNU SÜMER MAHALLESİ 27/1 SOKAK’TA YAŞANDI. EDİNİLEN BİLGİYE GÖRE, TEMELİ KAZMA ÇALIŞMASI DEVAM EDEN İNŞAAT ALANINA PARALEL KALDIRIMDA HENÜZ BİLİNMEYEN BİR SEBEPLE ÇÖKME MEYDANA GELDİ. ÇÖKEN KALDIRIMDA PARK HALİNDE OLAN OTOMOBİL İNŞAAT SAHASINA KAYARAK ASILI KALDI. OTOMOBİL İÇERİSİNDE KİMSENİN BULUNMAMASI OLASI FACİAYI ÖNLEDİ. OLAYI GÖREN VATANDAŞLAR DURUMU POLİS VE İTFAİYE EKİPLERİNE BİLDİRDİ. OLAY YERİNE GELEN İTFAİYE EKİPLERİ ÇÖKME NEDENİYLE İNŞAAT ALANINA KAYAN OTOMOBİLİ VİNÇ YARDIMIYLA KALDIRIRKEN ZEYTİNBURNU ZABITA EKİPLERİ İSE ÇÖKMENİN MEYDANA GELDİĞİ İNŞAAT ALANINI DEMİR BARİYERLERLE ÇEVRELERKEN SOKAK ŞERİTLERLE TRAFİĞE KAPATILDI. ÇÖKMENİN YAŞANDIĞI SOKAKTA OTOMOBİLİN İNŞAAT SAHASINA KAYDIĞINI SÖYLEYEN CELALETTİN HAYRİ, ‘’ SAAT 22:30 SIRALARINDA BEN BURADAN GEÇERKEN KALDIRIMDA PARK HALİNDEKİ BİR OTOMOBİL TOPRAK KAYMASI SONUCUNDA İNŞAAT ALANINA DÜŞMÜŞTÜ. OTOMOBİL BOŞTU, HERHANGİ BİR YARALANMA VE SIKINTI OLMADAN YETKİLİLER GELDİ ARACI VİNÇ YARDIMIYLA KALDIRILDI’’ DEDİ. OLAY YERİNDE İNCELEMELERDE BULUNAN POLİS EKİPLERİ ÇÖKMENİN NEDENİNE İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATTI.
Zeytinburnu’nda temeli kazma çalışması devam eden inşaat sahasına paralel kaldırım çöktü. Kaldırımda park halinde otomobil ise inşaat alanına kayarak asılı kaldı.
Olay, saat 22:30 sıralarında Zeytinburnu Sümer Mahallesi 27/1 Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, temeli kazma çalışması devam eden inşaat alanına paralel kaldırımda henüz bilinmeyen bir sebeple çökme meydana geldi. Çöken kaldırımda park halinde olan otomobil inşaat sahasına kayarak asılı kaldı. Otomobil içerisinde kimsenin bulunmaması olası faciayı önledi. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çökme nedeniyle inşaat alanına kayan otomobili vinç yardımıyla kaldırırken Zeytinburnu zabıta ekipleri ise çökmenin meydana geldiği inşaat alanını demir bariyerlerle çevrelerken sokak şeritlerle trafiğe kapatıldı.
Çökmenin yaşandığı sokakta otomobilin inşaat sahasına kaydığını söyleyen Celalettin Hayri,
‘’ Saat 22:30 sıralarında ben buradan geçerken kaldırımda park halindeki bir otomobil toprak kayması sonucunda inşaat alanına düşmüştü. Otomobil boştu, herhangi bir yaralanma ve sıkıntı olmadan yetkililer geldi aracı vinç yardımıyla kaldırıldı’’ dedi.
Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri çökmenin nedenine ilişkin soruşturma başlattı.
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