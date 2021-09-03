Zeytinburnu’nda kaçak göçmen operasyonu

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede son haftalarda artan kaçak göçmen ihbarlı üzerine operasyon düzenledi. Yapılan baskında Afganistan uyruklu çok sayıda kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerin kiralanan daireye yerleşmek gece saatlerinde minibüslerle apartman önüne getirildiği anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

Zeytinburnu’nda geçtiğimiz günlerde çok sayıda kaçak göçmenin minibüslerle bir mahalleye getirildiği anlar medyaya yansımıştı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğüne ve Zeytinburnu Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, dün akşam operasyon için düğmeye bastı. Türkiye’ye yasa dışı yollarla giren ve sahte plakalı 2 minibüsle Zeytinburnu’nda kiralanan daireye yerleştirildiği öğrenilen Afganistan uyruklu kaçak göçmenler, ekiplerce yakalandı. Evden çıkartılan göçmenler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Afgan uyruklu göçmenlerin sahte plakalı 2 minibüsle Zeytinburnu’nda mahalleye getirildiği anlar, güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı.