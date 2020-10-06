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Zeytinburnu’nda iş merkezinin çatı katında yangın

ZEYTİNBURNU’NDA İŞ MERKEZİNİN ÇATI KATINDA YANGIN

Asayiş 06.10.2020, 03:51
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Zeytinburnu’nda iş merkezinin çatı katında yangın

Zeytinburnu’nda bir iş merkezinin çatısında yangın meydana geldi. Kısa sürede büyüyen yangın itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından söndürüldü.

Olay, saat gece 03.00 sıralarında Zeytinburnu Maltepe Sanayi İş Merkezi’nde meydana geldi. İddiaya göre henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı iş merkezinin çatısında yanma meydana geldi. Yangını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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