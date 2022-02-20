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Zeytinburnu’nda hırsızlar tekstil mağazalarına dadandı

İstanbul Zeytinburnu’nda tekstil mağazalarında üst üste hırsızlık olayları yaşandı. Aynı gün içerisinde bir top kumaş ve cep telefonu çalan 2 farklı şüpheli güvenlik kameralarına yakalandı.

Asayiş 20.02.2022, 09:24
Zeytinburnu’nda hırsızlar tekstil mağazalarına dadandı

İstanbul Zeytinburnu’nda tekstil mağazalarında üst üste hırsızlık olayları yaşandı. Aynı gün içerisinde bir top kumaş ve cep telefonu çalan 2 farklı şüpheli güvenlik kameralarına yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Zeytinburnu Telsiz Mahallesi’nde 18 Şubat günü hırsızlar iki tekstil mağazasını hedef aldı. İlk olay, saat 08.00 sıralarında yaşandı. Kargocunun mağazanın önüne bıraktığı kumaş topunu çalan şüpheli olay yerinden uzaklaştı. Sırtında kumaş topuyla sokak ortasında yürüyen şüphelinin rahat tavırları dikkat çekti. Aynı gün yaşanan ikinci hırsızlık olayında bir başka şüpheli, ilk önce sokak üzerindeki mağazaları gözetledi. Bir mağazanın kapısının kapalı olduğunu gören şüpheli, diğer mağazadan içeri girdi. Müşteri gibi içerideki elbiselere bakarken masanın üzerinde bulunan cep telefonunu gözüne kestiren şahıs, etrafta kimsenin olmadığından emin olunca telefonu cebine koyarak kayıplara karıştı.

Yaşanan hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. İlk olayda şüpheli dükkanın önünde duran bir top kumaşı çaldıktan sonra rahat tavırlarıyla olay yerinden uzaklaşıyor. İkinci olayda, müşteri kılığında dükkana giren şüpheli telefonu cebine koyarak dışarı çıkıyor. Şüphelilerin kapüşon ve maskeyle yüzlerini gizlediği görülüyor.

“Yüzlerini maskeyle kapatıyorlar”

Mahalle esnaflarından Fettullah Doğala, “İçeride kimseyi görmeyince girip ne buldularsa alıp kaçıyorlar. İki hafta önce yine bu sokakta mağazaya girdiler. İçeride kimsenin olmadığını anlayınca masanın üzerindeki telefonu ve çekmecedeki parayı çalarak kaçtılar. Hızlı bir şekilde uzaklaşıyorlar. Yüzlerini de maskeyle kapatıyorlar. Kafalarını kapüşonla kapatıyorlar. Kamera olduğu halde biz tedbirimizi alamıyoruz” dedi.

“İçeride kimse olmayınca giriyor”

Yaşanan telefon hırsızlığını anlatan Doğala, “Dün saat 17.00 sıralarında yukarıdaki komşunun kapısını yokluyor. Orası kapalı olduğu için buraya yöneliyor. İçeriye bakıyorlar. İçeride kimse olmayınca giriyor. Modellere falan bakar gibi yapıyor. Bir müşteri gibi geliyor. Masadaki telefonu görüyor. Eline alıp şifre var mı diye bakıyor. Kimse olmadığından emin olunca telefonu alıp gidiyor” diye konuştu.

Esnaf olarak hırsızlardan şikayetçi olduklarını dile getiren Doğala, “Çok şikayetçiyiz. Sürekli başımıza gelen bir olay. Kaç defa polise de söyledik. Yüzleri kapalı olduğu için bulamıyorlar. 2-3 sokak ileride de mağazanın önündeki bir top kumaşı alıp kaçmışlar. Artık bu olaylara polisimizin el atması lazım” şeklinde konuştu.

“Kendi malı gibi alıp gidiyor”

Artan hırsızlık olaylarından duyduğu rahatsızlığı dile getiren İzzet Elik, “Dün sabah saatlerinde dükkanı açmadan gelmişler. Depomuzun önündeki bir top kumaşı alıp götürmüşler. Kargocular getirdi. Bursa’dan mal alıyoruz. Getiriyor, bırakıyor, kumaşları ondan sonra adam gelip alıp götürüyor. Kendi malı gibi alıp gidiyor. Kamera var ama hiç bakmıyor. Bundan şikayetçiyiz, bıktık artık. Dışarıya artık bir şey koyamıyoruz. Başka yerlere de giriyorlar. Depolara girip mal çalıyorlar. Telefon çalıyorlar. Artık ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bizde çok mağdur durumdayız bu konuda” dedi.

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