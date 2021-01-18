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Zeytinburnu’nda güvercin kümesi alev alev yandı
Zeytinburnu’ndaki Demirciler Sitesi’nde iş yerinin çatısında bulunan güvercin kümesi alev alev yandı.
Asayiş 18.01.2021, 17:02
Zeytinburnu’ndaki Demirciler Sitesi’nde iş yerinin çatısında bulunan güvercin kümesi alev alev yandı.Olay, Demirciler Sitesi 2. Yol’da saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, güvercin kümesinin yanında bulunan odada yanan sobadan kaynaklı yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar güvercinleri salarak hayvanların telef olmasını önledi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Yangının Sanayi Sitesinde bulunan iş yerlerine sıçramadan söndürülmesi yangının büyümesini önledi.
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