Zeytinburnu’nda ev arkadaşlarını öldüren 2 zanlı yakalandı

İstanbul Zeytinburnu’nda aynı iş yerinde çalıştıkları ve aynı evde kaldıkları kişiyi bıçaklayarak öldüren yabancı uyruklu 2 kişi, Sakarya’da yakalanarak gözaltına alındı.

Zeytinburnu Telsiz Mahallesi’nde 6 Mayıs günü yaşanan olayda Afganistan uyruklu Ahmet Soltanı, aynı evde yaşadığı Afganistan uyruklu M.H. ve K.H. tarafından defalarca bıçaklanmıştı. Yaralı Ahmet Soltanı hastanede hayatını kaybederken, katil zanlıları kayıplara karışmıştı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını tek tek inceleyerek, zanlıları yakalamak için çalışma başlatmıştı. Yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli M.D. ve K.H., Sakarya’da yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.