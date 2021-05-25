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Zeytinburnu’nda daire alev alev yandı

Zeytinburnu’nda bir apartman dairesi alev alev yandı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Asayiş 25.05.2021, 11:51
Zeytinburnu’nda daire alev alev yandı

Zeytinburnu’nda bir apartman dairesi alev alev yandı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre Gökalp Mahallesi 42/2 Sokak’ta bulunan 4 katlı apartmanın 4. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm daireyi sardı. Yangın sırasında binadan koparak aşağı düşen parçalar korkuttu. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının çıktığı binada mahsur kalanlar, itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Dumandan etkilenen 2 apartman sakinine ambulansta sağlık ekipleri müdahale etti.

Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede kontrol altına alındı.
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