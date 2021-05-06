banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Aboubakar, Galatasaray derbisinde oynayamayacak
Aboubakar, Galatasaray derbisinde oynayamayacak
Tam kapanma uzayacak mı? Beklenen açıklama geldi
Tam kapanma uzayacak mı? Beklenen açıklama geldi
Galatasaray'dan ''seçim tarihi'' açıklaması
Galatasaray'dan ''seçim tarihi'' açıklaması
İmamoğlu'nu CİMER'e kimin şikayet ettiği ortaya çıktı
İmamoğlu'nu CİMER'e kimin şikayet ettiği ortaya çıktı

Zeytinburnu’nda çöken binanın çevresi güvenlik amaçlı barikatlarla kapatıldı

Zeytinburnu’nda çöken 5 katlı binanın çevresi güvenlik amaçlı barikatlarla kapatıldı.

Asayiş 06.05.2021, 19:42
Zeytinburnu’nda çöken binanın çevresi güvenlik amaçlı barikatlarla kapatıldı

Zeytinburnu’nda çöken 5 katlı binanın çevresi güvenlik amaçlı barikatlarla kapatıldı.

Zeytinburnu Sümer Mahallesi 27/2 sokakta bulunan ve boşaltılan 5 katlı Hilal Apartmanı, sabah 10.30’da büyük bir gürültü ile çökmüştü. Ekiplerin 5 katlı binanın çökmesinden sonra başlattığı çalışmalarda sona gelindi. Yapılan çalışmalarda binanın bulunduğu sokağa güvenlik amaçlı barikatlar kuruldu. 3 farklı noktadan girilen sokağın tüm girişleri kapatıldı. Ayrıca çöken binanın bitişiğinde bulunan diğer binalar da tedbir amaçlı boşaltılarak binalara girişler yasaklandı.
Yorumlar (0)
19°
açık