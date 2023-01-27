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Selçuk Bayraktar: "Geçtiğimiz yıl yüzde 99,3’tü gelirlerimizdeki ihracatın payı ve tek başına tüm savunma sanayindeki ihracatın dörtte birini yapmış olduk"
Zeytinburnu’nda Çırpıcı Mahallesi’nde doğalgaz borusu patladı. Patlamada alev alarak yanan 3 araç itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Ekiplerin olay yerinde çalışmaları sürüyor.
Zeytinburnu’nda Çırpıcı Mahallesi’nde doğalgaz borusu patladı. Patlamada alev alarak yanan 3 araç itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Ekiplerin olay yerinde çalışmaları sürüyor.
Asayiş 27.01.2023, 21:49
Zeytinburnu’nda Çırpıcı Mahallesi’nde doğalgaz borusu patladı. Patlamada alev alarak yanan 3 araç itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Ekiplerin olay yerinde çalışmaları sürüyor.