Zeytinburnu’nda bayram öncesi tatlıcılarda denetim

Zeytinburnu’nda bayram öncesi tatlıcı dükkanlarında hijyen denetimi gerçekleştirildi. Denetimini olumlu geçen iş yerlerine ise beyaz bayrak takıldı.

Zeytinburnu Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından bayram öncesi tatlı yapan işletmeler denetlendi. Gıda mühendisleri ve zabıta ekipleri dükkanların ruhsat, ilaçlama, hijyen, ilk yardım malzemeleri, ilaçlama raporu, ürünlerin son kullanma tarihi gibi hususlarda değerlendirmeler yaparak olumlu ya da olumsuz rapor verdi. Denetimleri olumlu olan iş yerlerine beyaz bayrak takılırken, evraklarında eksik olan iş yerlerine ise belirli sürelerde tamamlanması istenildi.

"Bayrama özel olarak tatlı yapan işletmeleri denetledik"

Bayram öncesi tatlı yapan işletmeleri denetlediklerini belirten Gıda Mühendisi Ertuğrul Gökhan Zilayaz, "Bayram öncesinde gıdayla alakalı denetimler zaten rutin olarak yapılıyor. Bayrama özel olarak tatlı yapan işletmeleri denetledik. Bu denetimde ana olarak 3 şeye bakıyoruz. Birincisi işletme hijyeni, personel hijyeni ve kullanılan alet edevat hijyenine bakıyoruz. Şu an için gördüğümüz kadarıyla burada sıkıntı yok. Gayet temiz düzenli bir işletme burası. Bizim beyaz bayrak uygulamamız var. Yaklaşık 14 yıldır bu uygulamayı yapıyoruz. İki veteriner hekim, iki de gıda olmak üzere belli standartların üzerinde olan gıda işletmeleri bu bayrakla ödüllendiriyoruz. Bu bayrağı hijyen konusunda en üst düzeyde olan işletmelere veriyoruz. Bu işletme de bunların arasında" şeklinde konuştu.