Zeytinburnu’nda 3 katlı işyerinin giriş katında korkutan yangın

Zeytinburnu’nda bulunan 3 katlı bir işyerinin giriş katındaki yangına müdahale için gelen 3 itfaiye eri dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangın ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Zeytinburnu Maltepe Mahallesi Gümüşsuyu Caddesi üzerinde bulunan üç katlı iş yerinin giriş katında çıktı. İddiaya göre, tekstil atölyesi olarak kullanılan dükkanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören civardaki vatandaşlar itfaiye, polis ve ambulans ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangını söndürmeye çalışan itfaiye ekiplerinden üç kişi dumandan etkilenerek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangının çıkışın nedeni ile ilgili ekipler geniş çaplı inceleme başlattı.

Yangın çıkan yerde mallarının olduğunu söyleyen Ümit Yıldız, “Biz de telefonla geldik. Elektrikten olduğunu iddia ediyorlar. Bizim de içerde mallarımız var. O sebeple çıktık geldik. Biz de tam olarak bilmiyoruz ama alt dükkanda bir patlama olmuş. Yaraları çıkarmışlar hemen daha sonra ambulansla götürmüşler” şeklinde konuştu