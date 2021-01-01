Zeytinburnu’nda 15 aylık bebek 2. kattan düştü

Zeytinburnu’nda 15 aylık bir bebek 2. kattaki evin penceresinden düşerek yaralandı. Hastaneye kaldırılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, saat 18.30 sırlarında Zeytinburnu Gökalp Mahallesi 39/7 sokakta yaşandı. 15 aylık olduğu öğrenilen Ömer Aras G. isimli bebek yaşadığı evin penceresinden düşerek yaralandı. Bebeğin düştüğünü fark eden ailesi, panikle bebeği alarak hastaneye götürdü. Hastanede tedavi altına alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayı gören komşulardan Abdullah Bal, “Ses duyunca aşağıya indik. Nereye düştüğünü tam bilmiyorum ama çocuk ağlıyordu. Yani iyiydi durumu. 1 buçuk yaşındaydı” dedi.