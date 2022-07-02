Zeytinburnu sahil yolunda beton mikseri devrildi, sürücü ağır yaralandı

Zeytinburnu sahil yolunda beton mikseri virajı dönerken devrildi. Kazada sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Zeytinburnu sahil yolunda saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, Mehmet Emin D. hakimiyetindeki 34 AV 4138 plakalı beton mikseri, sahil yolundan ayrılmak için viraja girdiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı devrildi. Devrilen beton mikserinin içinde sıkışan araç sürücüsü ağır yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden çıkartarak ambulansa teslim etti. Hastaneye kaldırılan sürücünün tedavisi devam ederken polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.