Zeytinburnu Maltepe Mahallesi Karacabey Sokak’ta bulunan 5 katlı iş yerinde yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, bütün binayı sardı. Yangın sırasında içeride olan çalışanlar çıkarıldı. Çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibinin sevk e

Zeytinburnu Maltepe Mahallesi Karacabey Sokak’ta bulunan 5 katlı iş yerinde yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, bütün binayı sardı. Yangın sırasında içeride olan çalışanlar çıkarıldı. Çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.