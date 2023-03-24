Zeytinburnu E-5’te bir araç alevlere teslim oldu

Zeytinburnu E-5 Topkapı istikametinde seyir halinde olan bir araç alevlere teslim oldu. Yanan araç itfaiye ekiplerince söndürülürken, olay nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

Yangın, Zeytinburnu E-5 Topkapı istikameti Merter metrobüs durağının karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki araçtan bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükseldi. Durumu fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek dışarı çıktı. Araç kısa sürede alevler içinde kalırken, ihbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yol güvenliğini sağlarken itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Kimsenin yaralanmadığı yangın nedeniyle E-5’te trafik Bahçelievler’e kadar uzadı.

Yangının çıkış nedeninin yapılacak incelemenin ardından belirleneceği öğrenilirken, aracın kaldırılmasıyla trafik bir süre sonra normale döndü.