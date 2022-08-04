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Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy: "Tüm hastalar ve sağlık çalışanları kısa sürede tahliye edildi"
Balıklı Rum Hastanesi’nde yangın... Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy: "Tüm hastalar ve sağlık çalışanları kısa sürede tahliye edildi"
Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi’nde yangın: Hastalar tahliye ediliyor
Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi’nde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Hastalar binadan tahliye edilirken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Asayiş 04.08.2022, 13:10
Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi’nde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Hastalar binadan tahliye edilirken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.