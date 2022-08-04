banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Temmuz’da en fazla ilaç fiyatları arttı
Temmuz’da en fazla ilaç fiyatları arttı
Tayvan liderinden Pelosi’ye şeref madalyası
Tayvan liderinden Pelosi’ye şeref madalyası
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Kavurucu sıcakta buğday hasadı
Kavurucu sıcakta buğday hasadı

Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi’nde yangın: Hastalar tahliye ediliyor

Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi’nde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Hastalar binadan tahliye edilirken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Asayiş 04.08.2022, 13:10
Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi’nde yangın: Hastalar tahliye ediliyor

Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi’nde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Hastalar binadan tahliye edilirken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Yorumlar (0)
29°
az bulutlu