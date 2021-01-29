Zeytinburnu açıklarında karaya oturan geminin kaptanı konuştu

Zeytinburnu açıklarında demirli olan ve sürüklenerek karaya oturan Comoros bayraklı kargo gemisinin kaptanı ile bir personel kurtarıldı. Olaya ilişkin konuşan gemi kaptanı, “Yaklaşık 1 mil uzaklıktaydık, 15 dakikada karaya vurdu” dedi.

Zeytinburnu açıklarında uzun süredir hacizden dolayı demirli olan gemi, şiddetli fırtına nedeniyle sürüklenerek karaya oturdu. Zeyport önlerinde demirli bulunan 108 metre Comoros bayraklı ‘Streamlıne’ isimli genel kargo gemisinde 2 personel yer alıyordu. Azerbaycan uyruklu Gemi kaptanı İlham Hüseyinov (53), durumu kıyı emniyetine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine sahil güvenlik, kıyı emniyeti, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipleri, Kaptan Hüseyinov ile Nurlon Glinjov isimli personeli halat yardımıyla kurtardı. Kurtarılan 2 kişi sağlık kontrolü için ambulansa götürüldü. Yara almadan olayı atlatan personeller kameralara konuştu.

Gemiden kurtarılan kaptan İlham Hüseyinov, “Büyük bir sıkıntı yaşanmadı, sağ olsun ekipler bize yardımcı oldular, çıktık her şey yolunda. Ben iki aydır o gemideyim, gemi ise yaklaşık 1.5 senedir burada. Daha önce gemide bulunmadım. Rüzgar nedeniyle kıyıya vurdu. Geminin kıyaya gittiğini gördük ama makinalar, mekanizma çalışmıyordu. O yüzden yapabileceğimiz bir şey yoktu. Kıyı emniyetini haberdar ettik, sağ olsunlar geldiler” dedi.

Karaya vuran gemi rüzgar dindikten sonra çekileceği öğrenildi.