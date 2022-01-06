Zeytinburnu açıkları, gemi yoğunluğundan adeta limana döndü

Marmara Denizi Zeytinburnu açıklarında boğazdan geçmek için sıra bekleyen gemiler, yoğunluk oluşturdu. Gemilerin çok oluşu ise adeta limanı andırdı.

Marmara Denizi Zeytinburnu ve Bakırköy açıklarında İstanbul Boğazı’ndan geçmek isteyen gemilerin beklemesi nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Sırasını bekleyen kuru yük gemileri, Zeytinburnu ve Bakırköy açıklarında demirleyerek beklemeye başladı. Boğaz trafiğinin rahatlaması ve sırası gelen geminin geçmesiyle birlikte yoğunluk zaman zaman azalıyor.