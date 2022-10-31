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Zeytin toplarken uçuruma yuvarlanan kişi hayatını kaybetti
Kahramanmaraş’ta zeytin toplarken ağaçtan düşüp uçuruma yuvarlanan 85 yaşındaki yaşlı vatandaş hayatını kaybetti.
Asayiş 31.10.2022, 23:32
Kahramanmaraş’ta zeytin toplarken ağaçtan düşüp uçuruma yuvarlanan 85 yaşındaki yaşlı vatandaş hayatını kaybetti.
Olay, Onikişubat ilçesi Kısıklı Mahallesi kırsalında meydana geldi. Ailesi ile beraber zeytin toplamak için bahçesine giden İbrahim Kayabaşı (85), zeytin topladığı ağaçtan dengesini kaybederek yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Yaşlı vatandaşın düştüğünü duyan yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye, ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu kendisine ulaşılan Kayabaşı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı vatandaşın cansız bedeni Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.