banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Polise hakaret sonrası gözaltına alındılar
Polise hakaret sonrası gözaltına alındılar
'DEAŞ'la göğüs göğüse çarpışan tek NATO ülkesiyiz'
'DEAŞ'la göğüs göğüse çarpışan tek NATO ülkesiyiz'
İçişleri Bakanı Soylu, Hakkari'de 80 yıllık husumete son verdi
İçişleri Bakanı Soylu, Hakkari'de 80 yıllık husumete son verdi
Gurbetçi vatandaşlar kara kara düşünüyor!
Gurbetçi vatandaşlar kara kara düşünüyor!

Zeytin işçilerini taşıyan traktör devrildi: 5 yaralı

Çanakkale’de hasattan dönen traktörün devrilmesi sonucu tarım işçileri yola savruldu. Kazada 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Asayiş 22.11.2020, 17:38
1
Zeytin işçilerini taşıyan traktör devrildi: 5 yaralı
banner422

Çanakkale’de hasattan dönen traktörün devrilmesi sonucu tarım işçileri yola savruldu. Kazada 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Çanakkale’nin Ezine ilçesi Geyikli beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zeytin hasadından dönen tarım işçilerini taşıyan Halil Saydanın kullandığı 17 SD 599 plakalı traktör devrildi. Zeytinlerle birlikte kasada bulunan tarım işçileri de yola savuldu. Yoldan geçen diğer işçilerin yardımı ile kasaların altında kalanlar çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Ezine Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.
Yorumlar (0)
banner417
banner388
parçalı az bulutlu