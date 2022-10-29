Zeytin hırsızlığına 4 gözaltı

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde 26 Ekim tarihinde çalınan 350 kilogram zeytin jandarma ekipleri tarafından bulunurken hırsızlık şüphelisi 4 kişi adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

Manisa’nın Kırkağaç ilçesi Şair Eşref Mahallesinde 26 Ekim günü meydana gelen zeytin hırsızlığı olayı ile ilgili Kırkağaç İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan araştırma ve soruşturma sonucunda; olay şüphelilerinin E.S. (E-37), G.Ş. (E-33), M.S. (E-37) ve S.G. (E-19) isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Çalınan 350 kilogram zeytin de jandarma ekipleri tarafından ele geçirildi. 4 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.