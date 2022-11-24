Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uzman öğretmenlik sınavında 422 bin 368 öğretmenimiz başarılı oldu. Muaf tutulanlarla birlikte 516 bin 974 öğretmenimiz uzman öğretmen olma hakkını kazandı"
Zeytin hırsızları jandarmadan kaçamadı
Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde bir üreticinin zeytin bahçesinden 600 kilogram zeytin çalan hırsızlar jandarma ekiplerince yakalandı.
Asayiş 24.11.2022, 14:46 24.11.2022, 15:14
Edinilen bilgiye göre, Kırkağaç’ta dün akşam saatlerinde C.Ş. isimli şahsın zeytin bahçesinden yaklaşık 600 kilogram zeytin çalındı. C.Ş. durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Kırkağaç İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışmaları sonucu ilçede durdurulan bir araçta yapılan aramada, çuvallar içerisinde 600 kilogram zeytin ele geçirildi. Şüpheliler; Y.Ç,Ü.K, M.D, M.K, İ.K ve E.A isimli şahıslar gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.