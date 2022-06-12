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Zeytin bahçesine ekilen kenevirleri dron tespit etti, şüpheliyi jandarma ekipleri yakaladı

Sakarya’nın Geyve ilçesinde dron destekli uyuşturucu operasyonunda 145 kök kenevir bitkisi ele geçildi.

Asayiş 12.06.2022, 11:12
Zeytin bahçesine ekilen kenevirleri dron tespit etti, şüpheliyi jandarma ekipleri yakaladı

Sakarya’nın Geyve ilçesinde dron destekli uyuşturucu operasyonunda 145 kök kenevir bitkisi ele geçildi.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Geyve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eşme Mahallesi Mezarlıkaltı mevkide dron destekli arama çalışması başlattı. A.T.’ye ait olan zeytinlik bahçesinde kenevir ekim alanını dron aracılığıyla tespit eden ekipler, şüphelinin ev ve eklentilerinde arama gerçekleştirdi. Aramalar neticesinde kurusıkı tabanca, boyları 60 ile 120 santimetre arasında değişen 145 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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