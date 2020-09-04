Zeytin bahçesinde yangın çıktı

Hatay’ın Erzin ilçesinde, içerisinde zeytin ağaçları dikili bulunan bahçede yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gökgöl Mahallesi’nde ormanlık alana yakın bir bölgede bulunan, içerisinde zeytin ağaçları dikili bulunan bahçede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri çok sayıda itfaiye aracı ile harekete geçti.

Çıkan yangının orman sınırına yakın olması nedeniyle Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de havadan 1 helikopter, karadan 6 arazöz ile yangının ormanlık alana geçmemesi ve yangının kontrol altına alınması için Büyükşehir itfaiyesine destek verdi.