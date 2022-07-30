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Zeus’un katıldığı operasyonda 20 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi

Van’ın İpekyolu ilçesinde Zeus isimli narkotik dedektör arama köpeğinin de katıldığı operasyonda 20 kilo 500 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Asayiş 30.07.2022, 14:15
Zeus’un katıldığı operasyonda 20 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi

Van’ın İpekyolu ilçesinde Zeus isimli narkotik dedektör arama köpeğinin de katıldığı operasyonda 20 kilo 500 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara yönelik olarak yürütülen operasyonların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde, İpekyolu ilçesinde tespiti yapılan bir ikamette narkotik dedektör köpeği Zeus ile yapılan aramada 20 kilo 500 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak 2 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat başlatılmıştır” denildi.

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