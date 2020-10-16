Zengin Suriyelileri haraca bağlayan çete çökertildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Altındağ ilçesinde yaşayan zengin Suriyelilerden baskı ve tehdit yolu ile düzenli olarak haraç toplayıp, nitelikli yağma suçlarını işleyen çeteye yönelik 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, silah ve dijital malzemeler ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.