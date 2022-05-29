Zelenskiy, Ukrayna Güvenlik Servisi’nin Harkov bölge başkanını kovdu

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) Harkov Bölgesi Başkanı Roman Dudin’i görevden aldı.

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Rus ordusunun saldırılarından en çok etkilenen Ukrayna’nın Harkov kentini ziyaret etti. Zelenskiy ziyaretinin ardından bir açıklama yaparak, " Gelip durumu anladım. Bölgedeki Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) şube başkanını kovdum. Çünkü o, savaşın ilk günlerinden itibaren şehri savunmak için çalışmıyordu, sadece kendini düşünüyordu. Amacının ne olduğunu öğreneceğiz" ifadelerini kullandı.