Zelenskiy, savaşın sıfır noktası Bakhmut’ta

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus ordusuyla şiddetli çatışmaların devam ettiği Bakhmut şehrini ziyaret ederek askerlerle bir araya geldi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile şiddetli çatışmalara sahne olan Donetsk bölgesindeki Bakhmut şehrine ziyaret gerçekleştirdi. Bölgedeki son duruma ilişkin komutanlardan bilgi alan Zelenskiy, askerlere devlet ödülü verdi. Hizmetlerinden dolayı askerlere teşekkür eden Zelenskiy, "Bugün, ülkenin doğusundaki Donbass’ta bulunmak, askerlerimize ödül vermek, teşekkür etmek ve ellerini sıkmak benim için onur verici. Ülkemizi, Ukrayna’nın doğusunu ve egemenliğimizi koruduğunuz için teşekkür ederiz" dedi.

Yaralı askerleri ziyaret etti

Zelenskiy, Donbass ziyareti çerçevesinde hastanede tedavi gören askerleri de ziyaret etti. Tedavileri devam eden askerlere de devlet madalyası takdim eden Zelenskiy, çalışmalarından dolayı askerlere teşekkür etti. Zelenskiy daha sonra, komutanlarla bir araya gelerek Donetsk bölgesindeki güvenlik durumuyla ilgili bilgi aldı. Özellikle Lyman şehrindeki operasyonlar hakkında komutanlarla bilgi alışverişinde bulunan Zelenskiy, "Yıkılan bölgelere kesintisiz şekilde su ve elektrik sağlanması için de ayrıca görüşmeler gerçekleştirdik" açıklamasında bulundu.